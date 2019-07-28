وفاة شخص بطلق ناري في حفل زفاف بقسنطينة

لقي شخص في الثلاثينات من العمر حتفه مساء يوم السبت، بعد تعرضه لطلق ناري طائش خلال حفل زفاف.

أقيم بقاعة الافراح مسايا بحي الدقسي عبد السلام.

وحسب مصادر محلية لـ”النهار” فإن الضحية يدعى “ح.م” وهو عم العريس أصيب على مستوى البطن.

جراء تعرضه لطلق ناري غير مقصود من إبن أخيه ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة أدت إلى وفاته بعين المكان قبل وصول سيارة الإسعاف.

كما تدخلت فرقة الحماية المدنية ونقل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى إبن باديس الجامعي.

ومن جهته المصالح الأمنية فتحت تحقيقا بتحديد ملابسات الحادثة الأليمة.