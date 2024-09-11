وفاة شخص بعد انزلاق أرضي للتربة في حمام النبائل بقالمة

توفي شخص، مساء اليوم الأربعاء، تحت ركام أتربة انهارت عليه خلال عملية حفر. ببلدية حمام النبائل التابعة لولاية قالمة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية حمام النبائل، بدعم من الوحدة الرئيسية، والوحدة الثانوية لخزارة وفرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة، لأجل إنقاذ شخص مغمور تحت التراب، بسبب انهيار ترابي، إثر أشغال حفر مشروع توسيع شبكة الصرف الصحي بجانب الحي السكني 300 مسكن بقرية غاوي محمد الصغير، بلدية ودائرة حمام النبائل.

وأضاف المصدر أن عملية البحث أسفرت عن العثور على ضحية متوفى تحت الركام، تم إخراجه ونقله إلى مصلحة حفظ الجثث.