وفاة شخص بعد انقطاع الكهرباء بالمستشفى الجامعي باتنة

توفي أمس شخص ستيني داخل قسم جراحة الأعصاب بالمستشفى الجامعي بن فليس التهامي بباتنة. أين كان مقيما عقب إجرائه عملية جراحية على مستوى الرأس.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الوفاة حدثت بعد توقف عمل الآلات الطبية المتصلة بالمريض بسبب إنقطاع التيار الكهربائي. علما أن إنقطاعات التيار الكهربائي بالمستشفى الجامعي بن فليس التهامي تحدث عدة مرات في اليوم الواحد منذ انطلاق أشغال ترميم وتوسيع قسم الإنعاش الطبي.

وحسب مصادر مطلعة فإن مولد الكهرباء الإحتياطي، وكذا خزانات الطاقة التي تسمح بتوفير الكهرباء في حالة انقطاعها. هي الأخرى عاطلة عن العمل منذ مدة، وما زاد من تعقيد الوضع داخل هذا المستشفى هو شكاوى المرضى من نقص وانعدام الأكسجين بسبب أعطاب قالوا أنها أصابت التجهيزات.