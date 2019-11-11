وفاة شخص جراء استنشاقه لغاز أول أوكسيد الكربون بالمدية

توفي صبيحة اليوم شخص بدائرة البرواقية بولاية المدنية جراء استنشاقه لغاز أول أكسيد الكربون

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة البرواقية في حدود الساعة الثامنة من صبيحة اليوم من أجل نقل الضحية المتوفي بالمكان المسمى حي أول نوفمبر بلدية البرواقية.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار أونلاين” فإن الضحية المسمى ” ع.ل” يبلغ من العمر 58 سنةوجد متوفيا داخل منزله العائلي جراء استنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وتم تحويل الضحية من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المدني لدائرة البرواقية.