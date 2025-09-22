وفاة شخص جراء انقلاب سيارة بالمسيلة

لقي شخص مصرعه في حادث مرور مميت، وقع صبيحة اليوم الإثنين، بالمكان المسمى وادي سبيطية، بلدية عين الخضراء، بولاية المسيلة .

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا57د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة أجرة وسقوطها من أعلى الجسر بالمكان المسمى وادي سبيطية، بلدية عين الخضراء، دائرة مقرة.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 60 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور