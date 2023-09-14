وفاة شخص جرفته مياه الوادي في معسكر

تدخلت مصالح الحماية المدنية في ولاية معسكر، من اجل نقل شخص متوفي جرفته مياه الوادي ببلدية السحايلية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 17سا50د من أجل نقل شخص متوفي جرفته مياه الوادي بالمكان المسمى دوار أولاد عبد القادر بن يسعد بلدية السحايلية دائرة تيغنيف.

وخلف هذا الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 81 سنة، تم انتشاله من طرف مواطنين وتم نقله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.