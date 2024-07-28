وفاة شخص داخل نفق بشركة للتنقيب عن الفحم ببشار

لقي شخص حتفه، أمس السبت، داخل نفق بحوالي 50 متر على مستوى شركة للتنقيب عن الفحم، بحاسي منونات بدائرة العبادلة، في بشـار.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت ذات المصالح، على إثر النداء الذي تلقته في تمام التوقيت 08:43 من صباح يوم أمس من أجل نقل جثة رجل.

وبعد وصول أفراد الحماية المدنية العبادلة لمكان الحادث وُجد الضحية متوفى داخل نفق حوالي 50 متر عن المدخل الرئيسي.

وبالنسبة للضحية تبلغ من العمر 43 سنة تعرضت للإختناق أثناء مزاولة العمل في المنجم.

فتم التكفل بها وإجلائها لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، بعدما جرى العمل بين مختلف المصالح وإتمامها الإجراءات القانونية المعمول بها.