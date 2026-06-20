وفاة شخص دهسته سيارة في العاصمة

توفي شخص إثر تعرضه لحادث دهس، زوال اليوم السبت، بالطريق السريع المحادي لمنتزه الصابلات في العاصمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في دهس سيارة سياحية لشخص بالطريق السريع الصابلات باتجاه الجزائر العاصمة.

وتدخلت وحدات الإسعاف في حدود الساعة الواحدة و20 دقيقة زوالاً، على مستوى بلدية ودائرة حسين داي، في هذا الحادث.

وخلّف الحادث، وفاة الضحية في عين المكان، حيث تمّ نقل جثته مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.