وفاة شخص دهسه قطار في عين الدفلى

لقي شخص حتفه، ظهر اليوم السبت، في حادث أليم بولاية عين الدفلى، إثر تعرضه للدهس من طرف قطار لنقل المسافرين.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث على مستوى النقطة الكيلومترية بالمكان المسمى “الطاحونة” التابع لبلدية عريب بدائرة العامرة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت في حدود الساعة 12سا 20د، بعد تسجيل حادث القطار الذي يعمل على خط (وهران - الجزائر العاصمة). وقد أسفر الحادث عن وفاة الضحية في عين المكان.

وقد قامت فرق الإسعاف التابعة للحماية المدنية بانتشال الضحية ونقل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.