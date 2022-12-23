وفاة شخص سقط عليه جرار في قسنطينة

لقي أربعيني حتفه، اليوم الجمعة، بعدما سقط عليه جرار فلاحي داخل مرآب في قسنطينة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت إسعافات الحماية المدنية للمركز المتقدم وسط المدينة، منتصف نهار اليوم، بحي سيدي مسيد في منطقة بوحزوم إثر هذا الحادث.

وتمثل الحادث، في سقوط جرار على شخص داخل مرأب، ليلقى الضحية ب-ب من جنس ذكر ويبلغ من العمر 40 سنة حتفه بعين المكان.

وتم تأكيد الوفاة من طرف طبيب الحماية المدنية، كما تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي إبن باديس.