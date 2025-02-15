وفاة شخص سقط عليه سقف في تبسة

لقي شخص حتفه، اليوم السبت، في حادث تمثل في سقوط سقف غرفة بمنزل أرضي عليه، بحي الملعب بتبسة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، كان الضحية يقوم بهدم سقف المنزل، رفقة شخص آخر.

وأدى الحادث إلى وفاة الشخص في عين المكان، كما أسفر الحادث عن إصابة الشخص المرافق “في حالة صدمة”.

وتم تحويل الشخص المرافق من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بحي الجرف بتبسة.

وتم تسخير جميع الوسائل المادية والبشرية، لأجل إخراج جثة الشخص من تحت الردوم.

لتتمكن ذات المصالح، من إخراج جثة الشخص المتوفي والبالغ من العمر حوالي 43 سنة من تحت الردوم. وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.