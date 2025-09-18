إعــــلانات
أخبار الجزائر

وفاة شخص سقط من الطابق الرابع بعين الدفلى

بقلم أمينة داودي
وفاة شخص سقط من الطابق الرابع بعين الدفلى
  • 45
  • 0

لقي شخص مصرعه اليوم الخميس، إثر سقوطه من الطابق الرابع لعمارة سكنية بولاية عين الدفلى.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم على الساعة 09 سا 25د إثر حادث سقوط شخص من الطابق الرابع. لعمارة سكنية بالمكان المسمى حي مازوني، بلدية و دائرة عين الدفلى.

الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 41 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

div>

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/vj0Rk
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر