وفاة شخص سقط من الطابق الرابع بعين الدفلى

لقي شخص مصرعه اليوم الخميس، إثر سقوطه من الطابق الرابع لعمارة سكنية بولاية عين الدفلى.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم على الساعة 09 سا 25د إثر حادث سقوط شخص من الطابق الرابع. لعمارة سكنية بالمكان المسمى حي مازوني، بلدية و دائرة عين الدفلى.

الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 41 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

