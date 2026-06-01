وفاة شخص سقط من مُنحدر جبلي في تيبازة

توفي شخص اليوم الإثنين، إثر سقوطه من منحدر جبلي مطل على البحر بالمنطقة الصخرية تيزيرين، ببلدية شرشال في تيبازة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، خلف الحادث وفاة شخص في عين المكان من جنس ذكر يبلغ من العمر 70 سنة.

وتم نقل جثة الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور