وفاة شخص غرقا وإنقاذ آخر في مستغانم

لقي شخص حتفه، فجر اليوم السبت، وتم إنقاذ شخص آخر، إثر سقوطهما في البحر، بشاطئ سيدي العجال في منطقة صخرية بمستغانم.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت اسعافات الحماية المدنية، في هذا الحادث، على الساعة الثالثة صباحا.

أين سقط شخصين في البحر، حيث تم إنقاذ أحدهما وهو في حالة صحية جيدة، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 29 سنة.

فيما باشرت فرقة الغطاسين عملية البحث عن جثة الغريق الثاني وهو شاب يبلغ من العمر 29 سنة. حيث تم العثور عليه وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عشعاشة.