وفاة شخص غرقا وإنقاذ 335 آخرين خلال يوم واحد!

توفي شخص، وتم إنقاذ 335 آخرين، من الغرق، بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3576 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 24 ثانية.

وفيما يخص حوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 521 تدخلا تم خلالهم، إنقاذ 335 شخصا، وتسجيل حالة وفاة.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 236 تدخلا، بعدة حوادث، أسفرت عن وفاة 6 أشخاص، وجرح 286 آخرين.