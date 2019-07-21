 وفاة شخص غرقا وانقاذ 4 آخرين بشاطئ ريزي عمر بعنابة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية عنابة،أمس السبت، 5 حالات غرق في شاطئ ريزي عمر الغرقى، ينحدرون من ولاية تبسة، علقوا بين الصخور في حدود الساعة العاشرة ليلاً.

وقد تدخل حرس السواحل رفقة أعوان الحماية المدنية، لإنقاذ 4 أشخاص، نقلوا على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي”ابن سينا”

أين قدمت لهم الإسعافات الأولية من طرف أعوان الحماية المدنية.

في حين توفي الشخص الخامس، يبلغ من العمر 25 سنة في عين المكان، أين علق بين الصخور بشاطئ ريزي عمر بعنابة.

حيث استغرقت عملية البحث عنه من طرف أعوان الحماية المدنية وحرس السواحل اكثر من ثلاث ساعات.

وحسب شهود عيان، فإنّ الضحية كان يسبح في حدود العاشرة ليلاً رفقة أصدقائه، الذين قدموا من ولاية تبسة قبل أن يغرق بسبب أمواج البحر العالية.