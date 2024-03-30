وفاة شخص في إصطدام بين سيارة ودراجة نارية بالبليدة

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 29 الرابط بين الصومعة وبوعينان بلدية الصومعة و دائرة بوفاريك ولاية البليدة.

وأفادت المصالح نفسها أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 03سا18د ، من اجل حادث إصطدام بين سيارة و دراجة نارية. على مستوى الطريق الوطني رقم 29 الرابط بين الصومعة و بوعينان بلدية الصومعة و دائرة بوفاريك.

حيث خلف الحادث وفاة شخص بعين المكان تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور