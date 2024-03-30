وفاة شخص في إصطدام بين سيارة ودراجة نارية بالبليدة
بقلم عايدة.ع
سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 29 الرابط بين الصومعة وبوعينان بلدية الصومعة و دائرة بوفاريك ولاية البليدة.
وأفادت المصالح نفسها أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 03سا18د ، من اجل حادث إصطدام بين سيارة و دراجة نارية. على مستوى الطريق الوطني رقم 29 الرابط بين الصومعة و بوعينان بلدية الصومعة و دائرة بوفاريك.
حيث خلف الحادث وفاة شخص بعين المكان تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي .
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