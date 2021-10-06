وفاة شخص في إصطدام بين سيارتين بباتنة

لقي شخص مصرعه في حادث مرور وقع اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الرابط بين الجزار وبريكة، بولاية باتنة.

وحسب مصالح الحماية المدنية لولاية باتنة، تمثل الحادث في إصطدام بين سيارتين سياحيتين، خلّف وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر60 سنة. وتم تحويل جثة الضحية من طرف عناصر الوحدة الثانوية بريكة إلى مصلحة حفظ الجثث لمستئفى محمد بوضياف.

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