وفاة شخص في إنحراف سيارة وسقوطها في الواد بالسخايرية في المدية

لقي شخص حتفه إثر حادث مرور وقع اليوم السبت على مستوى السخايرية بلدية و دائرة بني سليمان ولاية المدية. وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع في حدود الساعة 16 و55د بالمكان المسمى السخايرية.

وتمثل الحادث في انحراف سيارة سياحية وسقوطها في الواد على علو حوالي 10 أمتار. ماأسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 31 سنة . ليتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث من جهتها مصالح الامن المختصة إقليميا فتحت تحقيقا في الحادث.