وفاة شخص في اصطدام سيارة وشاحنة بعين الدفلى

لقي شخص حتفه، في حادث مرور خطير وقع فجر اليوم الخميس، في حدود الساعة الرابعة والنصف، بولاية عين الدفلى.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت ذات المصالح، ممثلة في مركز الإسعاف على الطرقات بومدفع، لأجل حادث مرور مميت.

ووقع الحادث، على مستوى الطريق السيار اتجاه الغرب بالمكان المسمى سيدي عابد ببلدية عين السلطان. وتمثل الحادث في اصطدام سيارة سياحية بشاحنة ذات مقطورة من الخلف ما خلف وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، وهو سائق السيارة.

ووجد الضحية، محصورا داخل سيارته وهو متوفي بعين المكان، حيث تم استخراج الضحية باستعمال الوسائل الخاصة للفك، ثم تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خميس مليانة. فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيق في حيثيات هذا الحادث.