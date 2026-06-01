وفاة شخص في انقلاب سيارة بولاية بجاية

لقي شخص حتفه، مساء اليوم، في حادث انحراف سيارة سياحية وانقلابها في منحدر (واد)، بالطريق البلدي المؤدي إلى فناية، ببلدية فناية الماثن، دائرة القصر، ولاية بجاية.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، تدخلت على الساعة 17سا و47 دقيقة من أجل حادث مرور خلّف وفاة سائق السيارة، البالغ من العمر 54 سنة، في عين المكان.

وتم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل شاحنة تدخل وسيارة إسعاف.