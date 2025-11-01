وفاة شخص في حادث اصطدام بين قطار وشاحنة برج بوعريريج

لقي شخص حتفه في حادث اصطدام بين قطار وشاحنة ذات مقطورة بحي المحطة النقطة الكيلومترية 243+100 بلدية العناصر بولاية برج بوعريريج.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 02سا20د من أجل حادث اصطدام بين قطار و شاحنة ذات مقطورة. بحي المحطة النقطة الكيلومترية 243+100 بلدية العناصر دائرة برج الغدير.

كما أشارت أن الضخية من جنس ذكر يبلغ من العمر 48 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور