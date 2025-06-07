وفاة شخص في حادث دهس ببومرداس

لقي شخص حتفه، صباح اليوم السبت، في حادث انحراف سيارة متبوع بدهس سيارة لشخص أثناء قطعه للطريق على مستوى الطريق السيار شرق-غرب أولاد والي اتجاه الجزائر بلدية الأربعطاش بولاية بومرداس.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 11سا57د من أجل حادث انحراف سيارة. متبوع بدهس سيارة لشخص أثناء قطعه للطريق على مستوى الطريق السيار شرق-غرب. أولاد والي اتجاه الجزائر بلدية الأربعطاش دائرة خميس الخشنة.

حيث خلف الحادث وفاة شخص تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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