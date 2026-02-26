وفاة شخص في حادث دهس بولاية بومرداس

توفي شخص، زوال اليوم، إثر حادث مرور تمثل في دهس سيارة لأحد المارة على مستوى الطريق الوطني رقم 05، بالمكان المسمى حي القصبة، ببلدية ودائرة الثنية، في ولاية بومرداس.

وأفادت الحماية المدنية الجزائرية أن وحداتها تدخلت في حدود الساعة 14سا50د بعد تلقي نداء استغاثة، حيث تم توجيه فرق الإسعاف إلى عين المكان لمعاينة الحادث والتكفل بالضحية.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر، تم تحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، فيما باشرت المصالح المختصة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق لتحديد أسباب وملابسات الواقعة.