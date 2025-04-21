وفاة شخص في حادث دهس قطار بالعاصمة

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الإثنين، حادث دهس قطار لنقل المسافرين خط آغا - زرالدة لشخص بالمكان المسمى حي الجبل ببلدية بوروبة، بالعاصمة.

وأفادت ذات المصالح أنها تدخلت على الساعة 08سا 48د، من اجل حادث دهس قطار لنقل المسافرين. خط « آغا – زرالدة » لشخص بالمكان المسمى حي الجبل ببلدية بوروبة، دائرة الحراش.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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