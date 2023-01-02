وفاة شخص في حادث دهس قطار لشخص بغليزان

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة جديوية، في غليزان، صبيحة اليوم على الساعة 08 و 21د. لأجل حادث دهس قطار عادي لنقل المسافرين بشخص على مستوى ممر غير محروس للسكة الحديدية بدوار الزنك بلدية جديوية.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية غليزان، فإن القطار كان متجها من وهران إلى الجزائر العاصمة.

وأشار البيان أن الضحية يبلغ من العمر 45 سنة مصاب بجروح بليغة متوفي في عين المكان. حيث تم تحويله من طرف النجدة المتدخلة إلى عيادة جديوية.