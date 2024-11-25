وفاة شخص في حادث سقوط بالبليدة

لقي شاب يبلغ من العمر 29 سنة حتفه، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من أعلى بناية، في حادث مأساوي شهدته ولاية البليدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، سقط الضحية، من الطابق الثاني لبناية مكونة من خمسة طوابق، في شارع بوقارة ببلدية بوفاريك.

ووقع الحادث على الساعة الواحدة والنصف زوالا، حيث سارعت فرق الحماية المدنية إلى مكان الحادث بعد تلقي البلاغ.

وحسب ذات البيان، تم نقل جثة الضحية، إلى مصلحة المستشفى المحلي ببوفاريك لاستكمال الإجراءات اللازمة.