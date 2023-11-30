وفاة شخص في حادث مرور بإليزي

لقي شخص حتفه، إثر حادث مرور وقع صباح اليوم الخميس، على مستوى الطريق الوطني رقم 3 ببلدية برج عمر إدريس في عين أمناس بإليزي.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 43 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى برج عمر ادريس.

وفاة شخص في حادث مرور بولاية البيض

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، منتصف ليلة أمس، من أجل حادث دهس سيارة لشخص على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بلدية ودائرة بوقطب.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 35 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.