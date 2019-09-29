وفاة شخص في حادث مرور بإليزي

أسفر حادث مرور وقع ليلة أمس السبت، على مستوى الطريق الوطني رقم 3، في شطره الرابط بين برج الحواس وجانت، عن وفاة شخص ينحدر من أدرار.

وتمثل هذا الحادث الذي وقع على بعد 40 كلم عن مدينة جانت، في إنحراف سيارة سياحية من نوع ” كونغو” تابعة لشركة سونلغاز على مسارها، بعد اصطدامها بحاجز رملي.

وأدى الحادث إلى هلاك شخص في الثلاثينات من العمر، بعين المكان، متأثرا بإصابته.

والضحية هو عامل بمؤسسة سونلغاز، كان في مهمة عمل في بلدية برج الحواس.

وتدخل أعوان الحماية المدنية لنقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث، بمستشفى جانت.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني، تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أن الطريق الرابط بين إليزي وجانت سجلت به مؤخرا الكثير من حوادث المرور المميتة، حصدت المئات من الأرواح.

وتسببت هذه الحوادث، في خسائر مادية معتبرة لأصحاب المركبات بسبب خطورة الطريق وكثرة المنعرجات والمنحدرات الخطيرة والوعرة.

وهي المنعرجات التي سبق أن احتج عليها مرتادو هذا الطريق، مطالبين السلطات بإعادة النظر في الطريق.

كما طالب المحتجون، بإزالة النقاط السوداء التي تشكل خطرا كبيرا على مستعمليه.