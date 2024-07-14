وفاة شخص في حادث مرور بالبليدة

لقي شخص حتفه، وأصيب آخر، مساء اليوم الأحد، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي 135 ببوفاريك إتجاه مزرعة سويداني بوجمعة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالبليدة، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوفاريك في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، من أجل حادث مرور خطير تمثل في انحراف سيارة سياحية.

وخلف الحادث ضحية متوفي في عين المكان وآخر متعدد الاصابات.

وتم تقديم الاسعافات الأولية للضحية واجلائه نحو مستشفى بوفاريك.