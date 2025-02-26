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أخبار الجزائر

وفاة شخص في حادث مرور بالجلفة

بقلم عايدة.ع
وفاة شخص في حادث مرور بالجلفة
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لقي شخص حتفه في حادث مرور، وقع على على مستوى الطريق الوطني 01 ب بالمكان المسمى منطقة بويلقة، ببلدية قطارة  و دائرة مسعد بولاية الجلفة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام تسلسلي بين سيارتين و شاحنة. على مستوى الطريق الوطني 01 ب بالمكان المسمى منطقة بويلقة، ببلدية قطارة  و دائرة مسعد.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص (01) من جنس ذكر يبلغ من العمر 23 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي .

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