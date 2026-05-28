وفاة شخص في حادث مرور بالمدية

توفي شخص، اليوم الخميس، في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 08، بالمكان المسمى شلال، ببلدية تابلاط، في المدية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في اصطدام دراجة نارية بسيارة.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 23 سنة، تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تابلاط.

فيما تم تسجيل حادث مرور آخر، بطريق الجزائر ببلدية المدية، تمثل في اصطدام دراجة نارية بسيارة سياحية.

وخلف هذا الحادث، إصابة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 17 سنة، لهما إصابات متعددة بمختلف أنحاء الجسم. تم إسعافهما ونقلهما من طرف مصالحنا إلى المستشفى المحلي بالمدية.

