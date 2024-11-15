وفاة شخص في حادث مرور بالمسيلة

لقي شخص حتفه، فجر اليوم الجمعة، وأصيب 3 آخرين، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 40، بمنطقة واد ميهة في المسيلة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في إصطدام بين سيارتين.

وخلف الحادث إصابة 3 أشخاص من جنس ذكر تتراوح أعمارهم مابين 30 و60 سنة.

الضحايا لهم إصابات مختلفة، فيما توفي شخص واحد، بعد نقله إلى المستشفى.

وتم إسعاف الضحايا، ونقلهم إلى مستشفى مقرة، فيما تم تحويل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.