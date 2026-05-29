وفاة شخص في حادث مرور ببئر العاتر

توفي شخص اليوم الجمعة، في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 16، بمنطقة واد زغنتة، ببلدية ودائرة بئر العاتر.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية.

وخلّف الحادث وفاة شخص في عين المكان، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وسخرت ذات المصالح لهذا التدخل، شاحنة إطفاء، وسيارة إسعاف.

