وفاة شخص في حادث مرور ببجاية

توفي شخص وأصيب 2 آخرين، في حادث مرور وقع اليوم الجمعة، على مستوى الطريق الوطني رقم 09 “تيزي واطو”، ببلدية خراطة في بجاية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين ودراجة نارية.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص في عين المكان، وإصابة شخصين آخرين بإصابات مختلفة. قُدمت لهما الإسعافات الأولية ونُقلا على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي.

فيما تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

