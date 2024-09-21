وفاة شخص في حادث مرور بتمنراست

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم السبت، لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 55 ببلدية عين أمقل في تمنراست، وخلف وفاة شخص وإصابة آخر.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة.

وخلف الحادث وفاة شخص، يبلغ من العمر 30 سنة، وإصابة آخر بجروح مختلفة يبلغ من العمر 38 سنة.

وتم إسعاف الضحية ونقله إلى المستشفى المحلي، أما الضحية المتوفية تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية.