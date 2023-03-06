وفاة شخص في حادث مرور بتندوف

سجلت فرق التدخل للمركز المتقدم للحماية المدنية أم العسل تدخلها، مساء اليوم، لأجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم50 على بعد حوالى 20 كم اتجاه بلدية أم العسل من مقر الولاية.

وتمثل هذا الحادث في انحراف وانقلاب سيارة من نوع طيوطا هليكس، حيث أسفر عن ضحيتين الأولى لديها إصابات على مستوى الجسم والثانية متوفية بعين المكان من جنس ذكر ينحدر من ولاية غليزان.

وتتراوح أعمار الضحايا مابين 51 الى 28 سنة ،حيث قدمت لهم الإسعافات اللازمة بعين المكان ثم نقلوا من طرف الحماية لمدنية الى مستشفى أم العسل.