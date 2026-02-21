وفاة شخص في حادث مرور بعين الدفلى

سجلت ولاية عين الدفلى، عصر اليوم السبت، حادث مرور أليماً أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 56 سنة، إثر انحراف وانقلاب سيارته السياحية على مستوى الطريق الولائي رقم 163 ببلدية ودائرة الروينة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، قد تدخلت وحدات الحماية المدنية في حدود الساعة 15سا 30د فور تلقي البلاغ. حيث وجد الضحية قد فارق الحياة في عين المكان. وقامت فرق الإسعاف بانتشال جثته ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.