وفاة شخص في حادث مرور بعين الدفلى

توفي شخص اليوم الإثنين، في حادث مرور وقع بالمكان المسمى دوار العياشين، ببلدية سيدي الأخضر ودائرة خميس مليانة في عين الدفلى.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة سياحية.

وخلّف الحادث وفاة سائق السيارة البالغ من العمر 66 سنة في عين المكان، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وسخّرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، شاحنة إطفاء وسيارة إسعاف.

