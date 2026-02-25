وفاة شخص في حادث مرور بولاية بومرداس
بقلم النهار أونلاين
سجلت ولاية بومرداس حادث مرور مأساوي أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 56 سنة.
تدخلت مصالح الحماية المدنية يوم الثلاثاء على الساعة 15:28 بعد وقوع اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الاجتنابي زرالدة-بودواو، في بلدية حمادي، دائرة خميس الخشنة.
وقد تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.
هذا و تدعو مصالح الحماية المدنية السائقين إلى توخي الحذر والالتزام بقوانين المرور لتجنب مثل هذه الحوادث.
