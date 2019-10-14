وفاة شخص في حادث مرور بين إليزي وجانت

خلف حادث مرور وقع صبيحة اليوم الاثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين إليزي وجانت، مقتل شخص في الثلاثينات من العمر ينحدر من ولاية الواد.

ووقع هذا الحادث بالمكان المسمى “وأن ناتن” على بعد 20 كلم عن مدينة إليزي جنوبا بإتجاه جانت إثر إنقلاب شاحنة صهريج نقل الأسفلت مقطورة على مسارها بإحداء المنعرجات الخطيرة مما أدى إلى هلاك سائقها بعين المكان متاثرا بإصابته.

وتدخل أعون الحماية المدنية لنقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى وأن تميضي بعاصمة الولاية إليزي. فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أن الطريق الرابط بين إليزي وجانت سجلت به مؤخرا الكثير من حوادث المرور المميتة حصدت المئات من الأرواح، وتسببت في خسائر مادية معتبرة لاصحاب المركبات بسبب خطورة الطريق وكثرة المنعرجات والمنحدرات الخطيرة والوعرة التي تميز هذه الطريق على مسافة 410 كلم، وهي المنعرجات التي سبق أن احتج عليها مرتادو هذا الطريق مطالبين السلطات بإعادة النظر في الطريق وإزالة النقاط السوداء التي تشكل خطرا كبيرا على مستعمليه.