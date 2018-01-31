وفاة شخص في حادث مرور خطير بغليزان

وقع صبيحة اليوم الأربعاء، حادث مرور خطير في الطريق السريع بمنطقة “واد رهيو” بولاية غليزان.

وحسب معلومات، فإن الحادث وقع جراء انحراف شاحنة من الوزن الثقيل على سيارة سياحية، ما أدى إلى وفاة صاحب السيارة وإصابة ثلاثة آخرين.

الحماية المدينة نقلت المصابين إلى المستشفى، فيما فتح عناصر الدرك تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وحسب الصور، فإن الشاحنة كانت تحمل كمية من “الآجور”.