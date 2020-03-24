وفاة شخص في حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب بالبويرة

لقي شخص حتفه، صبيحة اليوم الثلاثاء، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب بولاية البويرة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بمنطقة الجباحية، أنّ الحادث وقع على الساعة الـ 11 و 29 دقيقة، حيث تدخلت فرق الإسعافات التابعة لمصالحها من أجل تقديم الإسعافات الأولية لحادث.

وأشارت ذات المصالح، أنّ الحادث وقع بعد إنحراف شاحنة محملة بالحصى، وخلف الحادث وفاة سائق الشاحنة في عين المكان.

وأضافت الحماية المدنية، أنّ الطريق السيار شرق غرب على مستوى البويرة شهد منذ صبيحة اليوم الثلاثاء تساقط كميات معتبرة من الأمطار، الأمر الذي تسبب في حدوث إنزلاقات، والتي كانت وراء وقوع الحادث.