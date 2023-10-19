وفاة شخص في حادث مرور على مستوى الطريق الولائي رقم 22 بتلمسان

لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس، في حادث مرور على مستوى الطريق الولائي رقم 22 ج الرابط بين اوجليدة والكدية ببلدية تلمسان.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 15سا44د، من اجل حادث إنحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الولائي رقم 22 ج الرابط بين اوجليدة و الكدية بلدية ودائرة تلمسان.

وأضاف ذات البيان، ان هذا الحادث خلف وفاة إمراة تبلغ من العمر 24 سنة، اثر دهسها من طرف السيارة المقلوبة ،تم إسعافها و نقلها إلى المستشفى المحلي.