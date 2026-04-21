وفاة شخص في حادث مروع بالمسيلة

لقي شخص حتفه وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور أليم وقع اليوم الثلاثاء، بالمكان المسمى “الشيحة” على مستوى الطريق الوطني رقم 89 ببلدية جبل مساعد بالمسيلة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، تدخلت الوحدة الثانوية لعين الملح مدعومة بوحدة بوسعادة في حدود الساعة 14:45 زوالاً. من أجل حادث اصطدام بين سيارتين.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 65 سنة، تم تحويل جثمانه إلى مستشفى عين الملح.

فيما أصيب 03 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 50 و55 سنة، بإصابات متعددة. حيث قُدمت لهم الإسعافات اللازمة ونُقلوا إلى نفس المؤسسة الاستشفائية.