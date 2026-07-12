وفاة شخص في حادث مُروع بباتنة

لقي شخص حتفه في حادث مرور مأساوي وقع صباح اليوم بولاية باتنة، إثر اصطدام عنيف بين شاحنة وسيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 88.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة التاسعة و19 دقيقة، بسيدي معنصر التابعة لبلدية عيون العصافير. حيث خلّف الحادث وفاة الضحية (من جنس ذكر) في عين المكان.

وقامت عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية، بنقل جثة الضحية مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.