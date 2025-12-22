وفاة شخص في حريق بيت بلاستيكي بمستغانم

توفي شخص، اليوم الإثنين، إثر إندلاع حريق في بيت بلاستيكي لتربية الدواجن، ببلدية سيدي علي، في ولاية مستغانم.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت اسعافات الحماية المدنية لوحدة سيدي علي، صباح اليوم، لأجل حريق بيت بلاستيكي لتربية الدواجن.

حيث تمكنت الفرقة المتدخلة من إخماد الحريق ومنع إنتشاره مع تسجيل نفوق حوالي 3000 كتكوت، حسب تصريحات صاحب الملك.

وأثناء عملية إخماد الحريق تم العثور على شخص محروق متوفي يبلغ 45 سنة. أين تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي علي.