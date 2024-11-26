وفاة شخص في حريق داخل منزل ببومرداس

لقي شخص حتفه، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث نشوب حريق مهول داخل مسكن أرضي، بحي زوقاعة ببلدية بوزقزة قدارة دائرة بودواو ولاية بومرداس.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل إخماد حريق شب داخل مسكن أرضي. حي زوقاعة ببلدية بوزقزة قدارة دائرة بودواو. حيث تم إخماد الحريق و منع انتشاره، حسب المصدر نفسه.

يشار أن ضحية الحادث هو شخص يبلغ من العمر 82 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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