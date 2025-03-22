وفاة شخص في حريق  “شالي” ببومرداس

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم السبت، جراء اندلاع حريق في مسكن جاهز ( شالي) بالمكان المسمى قرية توزالين، ببلدية بني عمران بولاية بومرداس.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 04سا44د، من أجل إخماد حريق في مسكن جاهز ( شالي). بالمكان المسمى قرية توزالين، ببلدية بني عمران و دائرة الثنية.

مشيرة أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره، فيما أسفر هذا الحادث عن وفاة شخص من جنس ذكر. تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

حيث تم تسخير لهذا التدخل 03 شاحنات إطفاء، سيارة إسعاف، وعملية الحراسة مستمرة.

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