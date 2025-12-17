وفاة شخص في حريق شقة بقسنطينة

توفي شخص صبيحة اليوم الأربعاء، حراء حادث نشوب حريق شقة بالطابق الأرضي لعمارة طور الإنجاز متكونة من ( ط،أ+01 ) بحي بودراع صالح، ببلدية وقسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا 14د، من أجل إخماد حريق شقة بالطابق الأرضي لعمارة. طور الإنجاز متكونة من (ط،أ+01 ) بحي بودراع صالح، ببلدية ودائرة قسنطينة.

حيث تم إخماد الحريق ومنع انتشاره لباقي البناية، وعملية التبريد متواصلة، مع تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 73 سنة. تم تحويل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

